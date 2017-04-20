Владимир Шалаев: "80 миллионов рублей за Калинина? Это наша внутренняя кухня"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев отметил, что обмен прав на нападающего Сергея Калинина в СКА – это внутренняя кухня клубов.

Сегодня стало известно, что "Авангард" обменял права на нападающего Сергея Калинина в СКА. Взамен "ястребы" получат денежную компенсацию.

– Почему было принято решение обменять права на нападающего Сергея Калинина в СКА на денежную компенсацию?

– Мы просто уступили права СКА на денежную компенсацию. Вот и все. А почему было принято такое решение – это клубные дела.

– Правда ли, что СКА заплатит за него "Авангарду" около 80 миллионов рублей, как это пишут СМИ?

– Я не хочу раскрывать подробности. Это наша внутренняя кухня.

26-летний форвард является воспитанником "Авангарда". За сибирский клуб он выступал до 2015 года, после чего уехал в "Нью-Джерси". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)