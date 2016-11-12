Владимир Семенов: "Со "Спартаком" "Авангард" сыграл остро и агрессивно в атаке"

Старший тренер "Авангарда" похвалил игроков команды за матч регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (3:2). По словам Семенова, в атаке команда действовала остро и агрессивно.

– Хороший веселый хоккей показали сегодня, – подчеркнул Семенов. – Думаю, игра понравилась болельщикам. Хорошо сыграли в атаке: остро, агрессивно. Неплохо играли в обороне, хотя в конце второго периода потеря концентрации привела к пропущенным шайбам и несколько осложнила нам игру. Но ничего. Ребята молодцы, довели игру до победы. Радует, что четвертую игру подряд забиваем в большинстве, что нам не удавалось и за это нас много критиковали. Так что и тут хорошие подвижки.

– Как тренерский штаб оценивает перспективы Артура Лауты?

– Да, Лаута давно не играл у нас. Мы хотели его поставить раньше, но у него была травма руки, поэтому не получалось. Он играет вторую игру и мы им довольны он выполняет задачи, которые перед ним поставлены. Работает в обороне и неплохо играет в атаке.

– Оборона – его главная задача?

– Не всегда. У него очень хороший бросок: сильный. Мощный, довольно точный. И, если вы заметили, он играет у нас и в большинстве. Он будет приносить нам пользу.

– С чем были связаны сомнения по поводу первой шайбы "Спартака"?

– Мы посчитали, что там игрок находился в площади ворот. Видимо, ошиблись.

– Есть ли сегодня претензии к Фурху?

– Никаких. (Анна ЛЕВЧЕНКО)