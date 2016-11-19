Владимир Семенов: "Авангард" сыграл грамотно в матче с "Адмиралом"

Старший тренер "Авангарда" Владимир Семенов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (2:1) отметил, что его команда выполнила установку на игру. Для омичей эта победа стала третье в выездной серии. Следующий матч "Авангард" проведет на своей площадке против "Лады".

- Это была третья игра на выезде, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Семенова. - Несмотря на это, ребята находились в хорошем физическом состоянии, хорошо двигались. Сыграли грамотно, выполнили установку и взяли три очка.