16:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Семенов: "Авангард" поймал свою игру и владел инициативой на протяжении всей встречи"

0
0
0

Старший тренер "Авангарда" Владимир Семенов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (3:0) отметил, что команда с большим трудом смогла войти в игру. По словам специалиста, игроки сыграли здорово как в нападении, так и при защите собственных ворот.

– Шли сегодня без раскатки, поэтому тяжеловато вкатывались в игру, - приводит пресс-служба "Амура" слова Семенова. - Затем поймали нужный настрой и владели инициативой на протяжении всего матча. Хорошо сыграли в обороне, остро в атаке. Можно было забивать еще. Здорово, что "на ноль" сыграл наш вратарь.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=YpopeODJXKA

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ