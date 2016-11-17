Владимир Семенов: "Авангард" поймал свою игру и владел инициативой на протяжении всей встречи"

Старший тренер "Авангарда" Владимир Семенов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (3:0) отметил, что команда с большим трудом смогла войти в игру. По словам специалиста, игроки сыграли здорово как в нападении, так и при защите собственных ворот.

– Шли сегодня без раскатки, поэтому тяжеловато вкатывались в игру, - приводит пресс-служба "Амура" слова Семенова. - Затем поймали нужный настрой и владели инициативой на протяжении всего матча. Хорошо сыграли в обороне, остро в атаке. Можно было забивать еще. Здорово, что "на ноль" сыграл наш вратарь.