Владимир Семенов: "Авангард" потерял концентрацию в третьем периоде матча с "Куньлунем"

Старший тренер "Авангарда" Владимир Семенов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (4:3) отметил, что команда плохо провела последний период, пропустив в нем две шайбы из-за удалений. Семенов будет руководить омичами во время выездной серии. Главный тренер Федор Канарейкин отсутствует из-за проблем со спиной.

- Хорошо работали два периода, - приводит пресс-служба "Авангарда" слова Семенова. - Строго играли по выработанному плану, повели в счете, забили четыре гола, создали достаточно моментов, чтобы увеличить счет. Но, к сожалению, в третьем периоде из-за удалений пропустили шайбу и в дальнейшем дали кислород нашим соперникам, которые встрепенулись. Было тяжело в конце, хорошо, что мы выстояли и забрали три очка.

- Как взаимодействовали с Федором Леонидовичем? Созванивались?

- Да, он звонил, мы разговаривали и обменивались впечатлениями.

- Насколько это затрудняло тренерскому штабу управление коллективом?

- Нисколько не повлияло.

- Насколько первый пропущенный гол мобилизовал коллектив?

- Мы поговорили, ребята поняли, что мы хотим от них видеть, вышли и работали очень четко и хорошо. До удалений, которые оставили нас втроем. Немного из-за этого потеряли концентрацию, пропустили шайбу, и не все получилось так, как задумывалось.

- С чем вы связываете такие нервные концовки, которые у вас буквально в каждом матче случаются?

- Мы бы сами хотели знать. Никак не можем докопаться до причины проблемы. Физики у нас хватает – с этим все в порядке. Возможно, недостает спортивной дисциплины. Я имею в виду удаления: нас оставляют втроем в ситуации, когда это совсем не нужно и нет такой необходимости. Пропущенная шайба добавляет и негатива, и, возможно, какой-то нервозности.