18:50 10 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Семенов: "Авангард" держал игру на протяжении матча с "Сочи"

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Старший тренер "Авангарда" Владимир Семенов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сочи" (4:0) отметил действия омского клуба в обороне, передает из Омска корреспондент "СЭ" Анна Левченко.

– Довольно хорошо держали игру на протяжении всего матча, – сказал Семенов. - Чистенько и надежно сыграли в обороне. Помогли нашему вратарю сыграть на ноль. Очень остро играли в атаке, создавали много моментов. Это радует, естественно.

– Второй матч удачно играет третье звено. В чем тут подоплека?

– Видимо создали химию. Ребята друг друга понимают, они все трое играли в Санкт-Петербурге. Думаю, в этом причина – в хорошем взаимопонимании.

Бурдасов не в первый раз забивает по две шайбы. Сегодня тоже ждали второй…

– У него был момент. Но, как он сам говорит, "шайба встала на ребро". А так бы может и попал бы.

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