Владимир Потанин: "Вложиться в российский хоккейный клуб? Игрушка мне не нужна"

Президент "Норильского никеля", глава компании "Интеррос", являющейся соучредителем КХЛ, Владимир Потанин в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что не намерен пока приобретать российский хоккейный клуб. По его словам, профессиональный спорт в России является не бизнесом, а "морально-психологической отдушиной".

- Не думаете вложиться в российский хоккейный клуб?

- Знаете, у меня любовь к спорту всегда шла отдельно от такого рода мыслей. Владение командой – это должен быть либо бизнес, либо это должна быть твоя игрушка. Второй вариант просто неприемлем для меня, игрушка мне не нужна, к тому же к спорту я отношусь серьезно, как и в принципе ко всему, чем занимаюсь.

Про бизнес же здесь говорить не приходится, я не вижу пока, чтобы клубы в России - в каком бы то ни было виде спорта - развивались как бизнес. Недостаточный уровень рекламы, инфраструктура, посещаемость, и еще ряд моментов не позволяют коммерциализировать этот процесс. Но, возможно, сейчас это и не самая актуальная задача.

- Почему так?

- Потому что сегодня спорт в России – это элемент национальной культуры. Он поддерживается государством и будет спонсироваться еще долгие годы. Поэтому я думаю, что коммерческая среда там в ближайшие годы не вырастет. Профессиональный спорт у нас – это не бизнес и не коммерция.

- Получается, социальный проект?

- И даже не социальный проект, а скорее морально-психологическая отдушина. У людей должен быть праздник, наши люди любят болеть за свои команды, за свои сборные – и у них должна быть эта отдушина. Вот почему профессиональный спорт важно поддерживать. Хотя это только вершина, вообще же спорт в моем понимании - это в значительной степени и прежде всего здоровый образ жизни.