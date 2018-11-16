Владимир Плющев: "Маленький Ковальчук был просто кипяток. Швырял клюшки, перчатки, кидался на судей"

Бывший главный тренер национальной, молодежной и юниорской сборной России и подполковник КГБ СССР Владимир Плющев в интервью "СЭ" рассказал о взрывном характере молодого Ильи Ковальчука.

– 18-летний Илья был машиной, - отметил Плющев. - С уникальным катанием и физическими данными. Проблема одна – маленький Ковальчук был просто кипяток. Швырял клюшки, перчатки. Приехал на него смотреть в "Спартаке" – в этот день Илья кидался на судей. Отцу его сказал: "Илье будет сложно. Я такие вещи терпеть не стану" – "Делайте, что считаете нужным. Не волнуйтесь. А я вас поддержу во всем…" Один раз я Илью проучил – и чудить перестал.

– Что было?

– Турнир в Финляндии, матч со шведами. Выигрываем легко, спокойно – тут Ковальчук со своими выкрутасами. Вот надо ему забить обязательно в "девятку"! (Юрий Голышак/Александр Кружков)

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