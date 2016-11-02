Владимир Петров: "Судейство в КХЛ не улучшилось, ошибки влияют на результат"

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Владимир Петров подчеркнул, что работа арбитров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), несмотря на смену руководства департамента судейства, никак не улучшилась. По его словам, ляпы судей по-прежнему напрямую влияют на результаты матчей.

В начале сентября на заседании совета директоров КХЛ главным арбитром лиги был назначен известный судья Алексей Анисимов. В предыдущем сезоне эту должность занимал Владимир Плющев, подвергавшийся критике со стороны большинства клубов КХЛ, активнее других были представители ЦСКА.

- Качество судейства в этом сезоне не улучшилось. Как были ляпы судейские, так они и есть, - приводит "Р-Спорт" слова Петрова. - И эти ляпы по-прежнему серьезно влияют на исход матча и на здоровье игроков. При этом любому участнику чемпионата под страхом крупного штрафа запрещено комментировать ошибки судей. Это полнейшая глупость! Как расти в плане судейства, если не будем обсуждать и положительные, и отрицательные стороны судейства? В спорах рождается истина. Где мы найдем эту истину, если нет комментариев?

Возьмем пример: игра ЦСКА с "Барысом" 20 сентября. Наносится серьезнейшая травма - сотрясение мозга - Баду Холлоуэю. Судья видит, но на эту ситуацию никак не реагирует. Холлоуэй на полтора месяца выбывает из строя. Команда теряет игрока, подчеркну, специально приглашенного канадского легионера, а значит, теряет качество. Команда также теряет зрителя, потому что на Холлоуэя ходят люди. С такой грязью, которая влияет и на здоровье игрока, и на результат, и должны бороться судьи. А мы даже не знаем, как наказали судью этого матча и наказали ли его вообще, хотя лига признала ошибку арбитра.

Я - профессионал. И надеюсь, что судьи тоже профессионалы. Они обязаны определить, было нарушение или нет, если они профессионалы. Если не могут этого сделать, значит, расписываются в своей несостоятельности, некомпетентности. Судьи прячутся за какими-то цеховыми постановлениями и запретами, которые им самим мешают развиваться.

На аренах всех клубов установлены дорогостоящие современные видеокубы для показа эпизодов матчей и спорных моментов. Это делается для комфорта зрителей на трибунах. Вопрос: почему на аренах запрещены повторы? Зачем тогда нужны эти кубы?