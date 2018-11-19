Владимир Орсаг: "Все финансовые проблемы "Слована" относятся к прошлому сезону"

Главный тренер "Слована" Владимир Орсаг прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) и дисквалификацию генерального менеджера Юрая Широки.

– Мы знали, что если хотим конкурировать с ЦСКА, то должны хорошо сыграть в защите и не удаляться, что у нас получалось только в первом периоде. После этого у нас пошли необязательные удаления, и мы получили в меньшинстве три гола. Во второй половине матча игра шла в одни ворота. Да, у нас были шансы, в том же большинстве, но их было недостаточно для того, чтобы навязать армейцам борьбу.

– Финансовые проблемы, из-за которых дисквалифицировали генменеджера, как-то влияют на команду?

– Нет, однозначно нет. Все финансовые проблемы – относятся к прошлому сезону. У нас проблема только в том, что людей в команде недостаточно. А так – никакого влияния прошлогодней ситуации нет.

– Получается, вы хотели усилиться, а теперь такой возможности нет?

– Да, конечно. Но это шанс для тех, кто у нас есть, для молодых ребят – выбить себе место. (Игорь Еронко)

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