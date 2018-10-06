Владимир Орсаг: "Слован" давал "Салавату" слишком много пространства в обороне"

Главный тренер "Слована" Владимир Орсаг после поражения от "Салавата Юлаева"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4) отметил, что команде есть над чем работать.

– Поздравляю "Салават" с победой, они хорошо играли и заслужили победу, - цитирует пресс-служба клуба Орсага. - Мы неплохо начали и у нас были моменты, чтобы забить. Во втором периоде соперник заиграл еще лучше. Мы давали им слишком много пространства в обороне. У хозяев очень мастеровитые игроки и они постоянно угрожали нашим воротам. Даже когда "Салават" вел в счете 3:1, мы могли вернуться в игру, но принимали неверные решения. Когда счет стал 4:1, все было практически ясно – оппонент контролировал игру. Нам есть над чем работать.