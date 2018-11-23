Владимир Орсаг: "На тренировках сборной России игроки вбрасывали шайбу в зону, представляете?"

Главный тренер "Слована" Владимир Орсаг отметил, что в последние годы команды в хоккее стали все больше перенимать стиль игры друг у друга.

– Мне очень нравится, как играет ЦСКА, – дисциплинированная команда, которая действует одинаково ровно на каждой части ледовой площадки, у нее крепкие и мастеровитые игроки, каждый знает, что делать, – цитирует официальный сайт КХЛ Орсага. – У СКА немного другой хоккей, они любят поработать с шайбой, тот же "Салават Юлаев" ближе к европейскому стилю – игроки постоянно находятся в движении, меняют позицию.

Все команды имеют свою уникальную идентичность, кто-то действует больше от обороны, кто-то в давление. На 70 процентов все команды имеют схожую структуру, но затем начинаются различия. Несколько десятилетий назад был североамериканский стиль, российский, шведский, а сейчас все смешалось.

Посмотрите на НХЛ, там стало столько молодых и негабаритных мастеровитых игроков, такого не было никогда. Несколько лет назад смотрел тренировку сборной России на чемпионате мира, игроки вбрасывали шайбу в зону, представляете? Лет 10-15 назад они никогда бы это не сделали. Хоккей меняется. Североамериканцы переняли лучшее, что есть в Европе, а европейцы – у них. Хоккей становится все быстрее, бригады большинства и меньшинства стали играть решающую роль. Для успеха твоя команда должна быть не только быстрой, но и крепкой физически. Тренеры должны это понимать.