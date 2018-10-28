Владимир Орсаг: "Мы сильнее, чем показывает этот результат 0:16 в двух матчах"

Главный "Слована" Владимир Орсаг после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:7) отметил, что некоторые хоккеисты команды бросили играть после третьего гола. Встреча прошла в рамках KHL World Games. Впервые в истории лига сама организовала проведение вынесенных матчей.

- Две части было в этой игре. В первой мы бились, боролись, много меньшинства убили. СКА очень мощная команда, но два периода мы выдерживали уровень, - цитирует "РИА Новости" Орсага. -Третий период меня расстроил, после третьего гола некоторые наши хоккеисты сдались, бросили играть, что для меня просто недопустимо. Не могу понять, как это возможно - просто бросить играть и ждать финальной сирены.

Считаете, что "Слован" подвел КХЛ? Мы не рады результату, конечно, но мы играли с двумя сильнейшими командами лиги. У нас в команде молодые парни из Словакии, для которых это большой шаг в развитии. Мы ждем большего от легионеров, они должны давать результат, но этого не происходит. На самом деле, мы сильнее, чем показывает этот результат 0:16 в двух матчах.