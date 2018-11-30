Владимир Орсаг: "80 процентов "Слована" хотело выиграть, а 20 приехало поиграть"

Главный тренер "Слована" Владимир Орсаг раскритиковал свою команду за поражение в матче с "Витязем" (2:3 Б).

- Для нас это очень тяжелое поражение. Второй раз так проиграть в матче с тем же соперником – это очень тяжело. Два периода мы боролись, вели в счете, но "Витязь" сначала сравнял, а потом забил в овертайме. Для меня очень тяжело понять то, что у нас 80 процентов команды хочет выиграть, а 20 приехали поиграть. Именно из-за того, что у нас нет команды, как таковой, мы сегодня проиграли и очки остались в Подольске.

Мы уже не раз доказывали в этом сезоне, что можем брать очки в матчах с большинством команд. Но это происходит только тогда, когда мы играем командно, когда играют все 22 человека. Если же будет играть только 21 человек, у нас ничего не получится. Мы должны играть командно. И сегодня мы показывали это два периода, а в третьем этого не было. Поэтому мы и проиграли. Если мы покажем командную игру, то тогда сможем что-то доказать (Владислав Уткин)