Владимир Малахов: "СКА испортил Телегина"

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Владимир Малахов подчеркнул, что для развития российского хоккея необходимо, чтобы все клубы обладали равными возможностями по покупке игроков. По его словам, команды балуют хоккеистов большими контрактами в начале карьеры.

- Для развития нужно, чтобы у всех клубов были одинаковые возможности по покупке игроков, - приводит "Бизнес Online" слова Малахова. - Вот, например, в сезоне-2015/16 Иван Телегин хорошо отыграл в ЦСКА и в сборной здорово смотрелся. А потом ему в ЦСКА предложили контракт с небольшим повышением зарплаты. И тут приходит СКА с большим контрактом. Телегин потихонечку рос бы. Да, Иван и сейчас играет, старается. Но тех денег он не стоил. И ЦСКА, чтобы не потерять игрока, пришлось дать ему эти деньги, который он, если честно, не стоил.

Посмотрите, как парень начал минувший сезон. Он что, здорово играл? А ковырялся он так из-за давления. Он прекрасно понимал, что не играет на свой контракт. Представить вообще не могу, что у него в голове на тот момент творилось. В итоге этим сделали только хуже парню.

- То есть СКА косвенно испортил Телегина?

- Да. Он хороший трудолюбивый парень, который заработал бы когда-нибудь эти деньги. Но не после первого удачного сезона же их давать! В итоге начало минувшего сезона для него не задалось, и он чуть не потерялся. Ведь деньги есть, значит, жизнь наладилась. Это нормальное состояние человека. Но к этому нужно постепенно приходить, маленькими шажками.

У СКА и ЦСКА за спиной стоят государственные компании, которые тратят деньги. У той же "Кузни", наверное, весь бюджет клуба, как зарплата у одного игрока армейских клубов. Но команды-то убыточные. Почему одним платят деньги из государственных компаний, а другим - нет? Получается, что большие компании забирают игроков у других команд и просто балуют их в начале карьеры.