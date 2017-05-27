Владимир Малахов: "Главная проблема российского хоккея - очень большие зарплаты"

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Владимир Малахов в интервью "Бизнес Online" выразил мнение, что большие зарплаты являются главной проблемой российского хоккея. По словам бывшего форварда, свою зарплату отрабатывают далеко не все игроки.

- В чем, на ваш взгляд, главная проблема российского хоккея? - вопрос Малахову.

- Очень большие зарплаты, которые не соответствуют уровню игроков. В НХЛ смотрят на твою игру и статистику и, исходя из этого, дают тебе контракт. Не понимаю, чем обусловлены такие большие зарплаты в российском хоккее. Конечно, кто-то отрабатывает свою зарплату, но далеко не все.

Мы в 90-е годы уезжали в НХЛ безвозвратно, пути назад не было. А сейчас, если наш игрок уезжает в НХЛ и у него там не получается, он возвращается обратно в Россию. Ему говорят: "Ты игрок уровня НХЛ. Держи большую зарплату!". И у парня уже все сложилось.

У меня в 1992 году была травма, и меня отправили в АХЛ. Когда я увидел этот уровень хоккея, сказал самому себя: "Я приложу все усилия, чтобы больше сюда не приезжать". У нас не было такого: ой, меня из главной команды выперли, я поехал обратно в Россию играть. Нам некуда было возвращаться. А сейчас ребята приезжают в КХЛ и лопатами деньги гребут, если есть небольшой опыт игры в НХЛ.