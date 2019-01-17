Владимир Крикунов: "Зайцев сказал, что не хотел так бить. Драться – пожалуйста, а это не наш стиль"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов поделился мнением об итогах матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:3).

– Сегодня мы были не в голосе, – отметил Крикунов. – И первое наше звено, хотя они один гол забили. Но играли не очень хорошо. Я недоволен ни результатом, ни игрой. С одной стороны, ребята старались. Но с другой – мы поставили молодого парня в четвертое звено, и пропустили два гола. Это и предопределило результат. К сожалению, с одним голом у такой команды, как СКА, выиграет невозможно.

– "Динамо" сравняло счет в начале второго периода, почему не удалось закрепить успех?

– Мы не очень хорошо выглядели физически, поэтому нам и не удалось зацепиться за результат. Обивки там были такие... Молодежь ошиблась.

– Оцените поступок Зайцева, который в борьбе с Прохоркиным ударил того в пах и получил матч-штраф?

– Его ударили перед этим три раза. Только что с ним разговаривал. Он сказал, что не хотел, просто так отмахнулся и попал вот так... Такому мы не учим. Драться – пожалуйста, а это не наш стиль.

– Вы недовольны первым звеном, потому что против них плотно играли?

– Не поэтому. Против них всегда так играют. Сегодня они были немножко не в движении, как и вся команда. Обычно они играют гораздо лучше. (Игорь Новиков)