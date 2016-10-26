21:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Крикунов: "Зарипову по силам набрать 1000 очков за карьеру"

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Известный тренер Владимир Крикунов считает, что нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов может набрать 1000 очков за карьеру. Сегодня Зарипов в матче "Магнитка" – "Кузня" (3:2) набрал 800-е очко.

– Достижение на самом деле очень большое, немного хоккеистов у нас по 800 очков набирают, – приводит "Р-Спорт" слова Крикунова. – Чтобы набрать тысячу очков, ему придется поработать годика три еще очень серьезно, может, даже четыре, но в принципе в той тройке, в которой он сейчас играет, это реально. Что касается самого Зарипова, он талантливый игрок, когда-то мы его брали в "Ак Барс", когда я там работал, он начинал не очень сильно. А потом стал играть все лучше и лучше. Когда я был тренером сборной, мы брали его в сборную, ставили в одно звено – он в одном звене играл, в другое ставили – тоже хорошо играл. Он очень полезный игрок.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161026/1111367297.html

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