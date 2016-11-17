Владимир Крикунов: "За победу над СКА "Автомобилист" не получит двойные премиальные"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над СКА (2:1) отметил напряженных характер встречи. Наставник добавил, что в его команде не предусмотрены премии за подобные успехи, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Игра была тяжёлой, – начал Крикунов. – Против СКА легких игр не бывает. Просто ребята настроились и боролись от начала до конца. Повезло, конечно, и вратарь сыграл хорошо. Благодарен ребятам за хорошую работу.

– Вы сегодня вышли без шести лидеров. Сложилось впечатление, что поберегли их для матча против "Северстали".

– У нас есть травмированные ребята. А некоторым действительно дали отдохнуть перед игрой с Череповцом.

– За победу над СКА положены двойные премиальные?

– У нас такого нет.

