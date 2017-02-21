Владимир Крикунов: "Я продолжаю работать в "Автомобилисте", у меня контракт на следующий сезон"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов заявил, что остался доволен игрой своей команды в минувшем чемпионате КХЛ, и отметил, что клубу из Екатеринбурга немного не хватило для попадания в плей-офф. Команда заняла 11-е место в Восточной конференции. Крикунов возглавил "Авто" по ходу сезона после увольнения Андрея Разина.

– Я продолжаю работать в "Автомобилисте", – цитирует "Р-Спорт" Крикунова. – У меня есть контракт на следующий сезон. Пока сложно сказать, как изменится состав команды. Все решения будут приниматься после того как найдем новых игроков. Будем усиливаться. Нам не хватило пяти очков для выхода в плей-офф в этом году, значит, в следующем сезоне нужно набрать на 10 очков больше.

Мы боролись до самого конца. Мне понравилось, что ребята бились, но не хватило немножко. Команда набирала больше очков по сравнению с началом сезона, но на самом финише наверстать упущенное не удалось.