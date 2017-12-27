Владимир Крикунов: "Все зависит от настроя. Если чуть сбавляем требования, результата нет"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы над лидером чемпионата КХЛ питерским СКА (4:3) отметил, что у команды был запредельный настрой на игру. Также наставник уральцев отметил вклад в победу кандидата в олимпийскую сборную Анатолия Голышева.

- Перенастроились, перегорели, поэтому первый период отыграли робко. Во втором периоде хорошо выглядели, но очень легко пропускали. Хорошо еще Коварж много раз выручил. А так, молодцы ребята, хорошо боролись, начиная со второго периода и довели игру до победы.

- Паре прихрамывая уходил со льда. С ним все в порядке?

- Вроде бы, да. Завтра окончательно все будет ясно.

- Кто по вашему лучший игрок встречи?

- Голышев.

- Голы в исполнении вашей команды сегодня были на заглядение. Вам нужен такой раздражитель как СКА, чтобы забрасывать такие шайбы?

- Особенно учитывая, что мы проиграли дважды Риге и дважды "Югре" (улыбается). Все от настроя зависит. Если он есть, как сегодня, добиваемся результата. Если чуть сбавляем требования, а мастерство то у всех примерно на одном уровне, нет результата.

- Сегодня был эмоционально затратный матч. Хватит эмоций на московское "Динамо"?

- Вот и посмотрим в пятницу. (Алексей МАКСИМОВ)