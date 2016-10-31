Владимир Крикунов: "Возможно, в "Автомобилисте" был внутренний конфликт"

По информации "СЭ", новым наставником "Автомобилиста" будет назначен Владимир Крикунов, последним местом работы которого был "Нефтехимик", где он совмещал посты вице-президента и главного тренера. В интервью нашему изданию специалист признался, что не смотрел последние матчи екатеринбуржцев.

– Какое впечатление производит выступление "Автомобилиста" в этом сезоне?

– Он начал очень хорошо. Потом вдруг пошел, пошел – и все. До 14-15-го места докатился. Затем опять поднялся. То есть все свои очки он набрал в начале чемпионата, а сейчас провалился. Но последние матчи "Автомобилиста" я не видел.

– В последней игре екатеринбуржцы крупно уступили "Ак Барсу" – 0:5. Считаете, это послужило последней каплей в принятии решения об отставке тренерского штаба?

– Точно не знаю. Может, там какой-то конфликт присутствовал внутри. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)