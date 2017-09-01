Владимир Крикунов: "Вопрос попадания "Автомобилиста" в восьмерку не стоит, это должно быть само собой"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов отметил, что команда обязана попадать в плей-офф КХЛ. В прошлом сезоне екатеринбуржцам не удалось этого сделать.

– Я думаю, вопрос попадания в восьмерку не стоит, это должно быть само собой, поскольку состав предполагает этот вопрос решить, а там дальше будем уже смотреть, – цитирует ТАСС Крикунова.

С ним согласился президент "Автомобилиста" Андрей Козицын.

– Мы делаем все, чтобы не подвести наших болельщиков, которые за нас болеют, переживают. Мы сами болеем, переживаем, – отметил Козицын. – Поэтому в плей-офф мы должны выйти, а дальше посмотрим, кто там сильнее нас.