Владимир Крикунов: "Во втором периоде "Автомобилист встал. Нужно играть 60 минут"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов считает, что в матче Мемориала Виктора Блинова против "Барыса" (3:1) его команда встала. Специалист отметил, что в третьем игровом отрезке его подопечным удалось выправить ситуацию.

- Начали хорошо, в первой же смене забили гол, пока противник соображал, в чем дело, забили второй, затем ещё один, третий, - цитирует официальный сайт "Автомобилиста" Крикунова. - И продолжали играть, не останавливались, поэтому все было нормально, а на второй период вышли, и команда встала. Команда закончила играть. Мы перед вторым периодом сказали, ещё 40 минут хоккея, это огромное количество времени. Это хоккей, здесь быстро все меняется, поэтому надо играть от начала до конца игры. Но в итоге третий период хорошо сыграли и спокойно довели до победы.