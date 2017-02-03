Владимир Крикунов: "В "Автомобилисте" многие думают, что они Мозякины и Зариповы"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы над рижским "Динамо" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, остался доволен результатом и заявил, что многие игроки его команды возомнили себя игроками магнитогорского "Металлурга". "Автомобилист" идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, рижане занимают последнюю строчку "Запада".

– Первый период не очень хорошо сыграли, – сказал Крикунов. – Потом молодые два гола забили и все как-то завелись. Гареева с Чистовым поменяли, это тоже помогло. Это звено два гола забило. Поуверенней стали играть. Был очень нехороший момент, когда Коукал в конце удалился, но довели матч до победы.

– Коукала подводят эмоции?

– Там надо посмотреть эпизод.

– Игру в большинстве после предыдущего матча разбирали?

– Разбирали. Мы всегда ее разбираем. Но у нас же многие думают, что они Мозякин и Зарипов. Идите на пятачок, боритесь как они, тогда сможете играть как Мозякин и Зарипов. (Алексей МАКСИМОВ)