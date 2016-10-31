Владимир Крикунов: "Уже работал в Екатеринбурге, знаю людей"

По информации "СЭ", новым наставником "Автомобилиста" будет назначен Владимир Крикунов, последним местом работы которого был "Нефтехимик", где он совмещал посты вице-президента и главного тренера. В интервью нашему изданию специалист подчеркнул, что пока не вступал в переговоры с клубом из Екатеринбурга.

– У "СЭ" есть информация, что "Автомобилист" выходил на вас с предложением возглавить команду. Можете это подтвердить?

– У меня пока еще не было никаких переговоров с "Автомобилистом".

– То есть никакого контракта с ними вы не подписывали?

– Я уже где только не подписывал контракт. Как началось с первой тренерской отставки… "Барыс", "Спартак", "Нефтехимик". Никакого контракта с "Автомобилистом" у меня нет.

– А если предложат, готовы возглавить эту команду?

– Я уже там работал (со "Спартаком" и "Динамо-Энергией" из Екатеринбурга. – Прим. "СЭ"), знаю людей. Я же говорил, что пока не заканчиваю с тренерской деятельностью. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)