Владимир Крикунов: "У Тарасова серьезное повреждение, даже кровь была из легких"

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов заявил, что нападающий его команды Даниил Тарасов получил серьезное повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (3:2 ОТ). Шайба попала в ребра 27-летнего российского хоккеиста, что вызвало кровоизлияние внутри легких.

– Ему шайба сзади и сбоку очень сильно по ребрам ударила, – приводит слова Крикунова пресс-служба "Динамо". – Серьезное повреждение. У Даниила даже кровь была, из легких.

"Динамо" с 25 очками занимает восьмое место в Западной конференции. "Барыс" с 40 баллами располагается на третьей строчке Восточной конференции.