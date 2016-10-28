Владимир Крикунов: "У Назарова свои мухи в голове, но они у всех есть"

Бывший главный тренер и вице-президент "Нефтехимика" Владимир Крикунов выразил мнение, что Андрей Назаров может справиться на посту главного тренера нижнекамцев. Сегодня появилась информация, что Назаров может принять команду после того, как ее предыдущий тренерский штаб во главе с Николаем Соловьевым ушел в отставку. Назаров начал сезон в качестве наставника "Барыса", но покинул казахский клуб из-за неудовлетворительных результатов.

– Что может дать Андрей Назаров "Нефтехимику"?

– Все может дать, но, как и любому тренеру, ему понадобится время. У него есть свои мухи в голове, но они у всех есть наверное. Это не мешает хоккеистам играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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