Владимир Крикунов: "У игроков "Автомобилиста" был ветер в голове, они не о хоккее думали"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения от "Сибири" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что победа досталась более мотивированной команде. По словам специалиста, его подопечные вышли на лед расслабленными и поплатились за это.

– Поздравляю соперника с победой. Мы опять проиграли команде, которая более настроена и сражается за попадание в плей-офф, – сказал Крикунов. – А у наших игроков сегодня был ветер в голове. Постараемся разбудить их к следующему матчу. А так, первый период отыграли не очень. Во втором были моменты, в третьем Голышев убегал один в ноль после выхода со скамейки штрафников... К сожалению, нападающие у нас не забросили ни одной шайбы. Один гол, и тот защитник забил. С одним голом такие матчи не выигрываются.

– Почему команда сегодня мало забила?

– Команда противника хорошо организованна в обороне. Вот вам простой пример: предупреждали игроков, что в большинстве соперник, даже играя вчетвером, будет атаковать их в чужой зоне. У них два человека глубоко играют. И все равно плюхались в начале атаки. Все им показали, рассказали, но все равно не о хоккее думали сегодня наши игроки.

– Как состояние Паре, когда его увидим?

– Через три недели.

– Как игру Коваржа сегодня оцените?

– Он нормально сыграл. Там такие голы были... Миловзоров изменил траекторию полета шайбы, так бы Коварж ее брал. Мишарин, опытный игрок, упустил хоккеиста.

– Игроки "Сибири" делали паузу, Коварж подсаживался и они бросали верхом.

– Сейчас все вратари садятся.

– Для вас принципиально занять первое место в конференции?

– Оно бы нам не помешало.

– Даже если в итоге попадете на "Амур" и придется летать в Хабаровск?

– Даже если и "Амур". Хабаровск, Новосибирск – не вижу большой разницы. (Алексей МАКСИМОВ)