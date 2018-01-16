Владимир Крикунов: "У игроков "Автомобилиста" был ветер в голове, они не о хоккее думали"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения от "Сибири" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что победа досталась более мотивированной команде. По словам специалиста, его подопечные вышли на лед расслабленными и поплатились за это.
– Поздравляю соперника с победой. Мы опять проиграли команде, которая более настроена и сражается за попадание в плей-офф, – сказал Крикунов. – А у наших игроков сегодня был ветер в голове. Постараемся разбудить их к следующему матчу. А так, первый период отыграли не очень. Во втором были моменты, в третьем Голышев убегал один в ноль после выхода со скамейки штрафников... К сожалению, нападающие у нас не забросили ни одной шайбы. Один гол, и тот защитник забил. С одним голом такие матчи не выигрываются.
– Почему команда сегодня мало забила?
– Команда противника хорошо организованна в обороне. Вот вам простой пример: предупреждали игроков, что в большинстве соперник, даже играя вчетвером, будет атаковать их в чужой зоне. У них два человека глубоко играют. И все равно плюхались в начале атаки. Все им показали, рассказали, но все равно не о хоккее думали сегодня наши игроки.
– Как состояние Паре, когда его увидим?
– Через три недели.
– Как игру Коваржа сегодня оцените?
– Он нормально сыграл. Там такие голы были... Миловзоров изменил траекторию полета шайбы, так бы Коварж ее брал. Мишарин, опытный игрок, упустил хоккеиста.
– Игроки "Сибири" делали паузу, Коварж подсаживался и они бросали верхом.
– Сейчас все вратари садятся.
– Для вас принципиально занять первое место в конференции?
– Оно бы нам не помешало.
– Даже если в итоге попадете на "Амур" и придется летать в Хабаровск?
– Даже если и "Амур". Хабаровск, Новосибирск – не вижу большой разницы. (Алексей МАКСИМОВ)
- Автомобилист Екатеринбург
- Сибирь (Хоккей)
- Владимир Крикунов
- Амур
- Георгий Мишарин
- Якуб Коварж
- Анатолий Голышев
- Франсис Паре
- Егор Миловзоров
karlikf1
Убегал, говорит, один в ноль, когда вышел со скамейки штрафников. "В ноль" - это как, на пустые ворота чтоли? А чего тогда не забил в пустые? Или всё-таки там был вратарь? Тогда это не в ноль, а один на один. Если конечно Крикунов не считает Салака нулём. Корректнее надо быть немного в высказываниях.
20:41