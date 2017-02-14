Владимир Крикунов: "У Гареева перелом челюсти со смещением"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы над новокузнецкий "Металлургом" (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил тяжелое начало игры. По его словам, в отличие от сборной в клубе Анатолий Голышев играет как обычный хоккеист.

- Начали тяжело. Хорошо, что Ваня Лисутин удачно сыграл. Еще и гол пропустили, - отметил Крикунов. - Слава богу, что забили и пошло, потихоньку-помаленьку. Звенья, правда, пришлось передернуть. Двое игроков из сборных такие ошибки допускали, что пришлось их в четвертое звено задвинуть. Выиграли в итоге, хорошо.

- Ожидали, что Голышев так проявит себя в играх за сборную, и как он вам сегодня?

- В сборной Голышев сыграл на эмоциях и колоссальном желании. В клубе это все идет на спад, и он играет как обычный игрок. Надо признать, правда, что и класс партнеров в сборной у него другой.

- Что с Артемом Гареевым?

- У него перелом челюсти со смещением. Вчера сделали операцию. (Алексей МАКСИМОВ)