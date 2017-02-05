Владимир Крикунов: "Тяжело побеждать, когда нападающие не забивают"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения от "Йокерита" (1:3) посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По словам специалиста, сложно побеждать, когда нападающие не забивают.

- Поздравляю "Йокерит" с победой, - начал Крикунов. - Мы хотели сегодня хорошо сыграть, было движение с самого начала, но наши нападающие мало выбирались на ударные позиции. В первом периоде всего три броска сделали. По сути, ничего не создали плюс удаления. Мы целый период провели в меньшинстве. Ничего нападающие наши не забили, тяжело выиграть при этом.

- Про удаления говорится уже третью игру. Что все-таки происходит?

- Это или от большого желания, или от большой глупости. Причем удаляемся в чужой зоне. Зачем? В той зоне соперник должен удаляться. (Алексей МАКСИМОВ)