Владимир Крикунов: "Трямкин может стать одним из столпов обороны "Автомобилиста"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов уверен в том, что защитник Никита Трямкин, подписавший контракт с екатеринбуржцами, может стать одним из лидеров обороны клуба. Хоккеист, являющийся воспитанником "Автомобилиста", выступал в КХЛ на протяжении четырех сезонов, проведя в общей сложности 203 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрав 29 (9+ 20) баллов за результативность.

В 2014 году защитник был выбран "Ванкувером" под общим 66-м номером на драфте НХЛ, а в марте 2016-го заключил двухлетний контракт с "Кэнакс", за который сыграл 79 матчей и набрал 11 (3+8) очков.

- Я очень доволен возвращением Трямкина. Никита поиграл в НХЛ, это интересный молодой игрок, - приводит "Р-Спорт" слова Крикунова. - Мы укрепили линию обороны, и Никита может стать одним из ее столпов. Без обороны никуда. Без нее не будет и атаки.

Попасть в список претендентов на поездку на Олимпиаду Никита может, ведь у него и опыт игры в НХЛ есть, и данные отличные. В "Ванкувере" он выглядел неплохо, а дальше все будет зависеть от него. Как он себя покажет, как будет работать. Чем больше кандидатов в сборную России, тем выше конкуренция. И тем серьезнее игроки относятся к работе и подготовке.