Владимир Крикунов: "Три поражения подряд? Игроки "Автомобилиста" попали в психологическую яму"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы над "Барысом" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что во время серии поражений его хоккеисты потеряли уверенность в себе. Специалист рад, что команда смогла одержать волевую победу над астанинцами.

– Скажу, что мы перед этой встречей проиграли три матча подряд, – цитирует сайт "Барыса" Крикунова. – Прежде такого у нас в сезоне не было, чтобы мы столько игр подряд проигрывали. Отступать было некуда, наверное, немного потеряли уверенность, и, возможно, попали в психологическую яму. Нужно разбираться уже. Сегодня, наконец, с трудом, тяжело, но вытащили эту игру, хоть и в буллитах. По буллитам мы довольно много игр проиграли. Ребята молодцы, боролись от начала и до конца.

– Вы грозились, что после этого сезона отправитесь на дачу, на поливные работы. Эти работы промежуточные, или пока не выиграете кубок, не займетесь ими вплотную?

– Именно так, давайте доработаем до конца, а там уж видно будет.