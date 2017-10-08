Владимир Крикунов: "Три гола, которые "Автомобилист" пропустил в меньшинстве, предопределили исход матча с "Йокеритом"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (1:3) отметил, что его команде не удалась игра в неравных составах. Специалист также добавил, что причиной поражения стали частые удаления екатеринбуржцев.

– Разбирали игру "Йокерита", предупреждали игроков, что финский клуб хорошо играет в большинстве. Но, к сожалению, у нас Трямкин сразу 4 минуты "схватил", потом Рассейкин 4 минуты получил. Выдержать 4 минуты против этой команды – сложная задача. Три гола, которые пропустили в меньшинстве, предопределили исход матча. Не хватило дисциплины, понимания важности этого момента. А так играли ребята с настроением, старались, забили один гол в третьем периоде. Могли забить еще, было там пара моментов, но, к сожалению, не смогли.

﻿– Третью домашнюю серию в этом сезоне ваша команда начинает с поражения. В этом есть какая-то закономерность и восстановилась ли команда полностью от дальневосточного выезда?

﻿– Восстановилась, 4 дня прошло. Да и играли мы сегодня в 4 пятерки. Коваржу дали отдохнуть в третьем периоде, он не совсем здоров. Были там проблемы, к следующей игре, я думаю, он будет полностью готов. (Алексей МАКСИМОВ)