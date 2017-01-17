22:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Крикунов: "Трактор" и "Автомобилист" играли очень аккуратно"

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Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (1:0 ОТ) отметил, что обе команды играли на результат. По словам специалиста, в овертайме удача была на стороне екатеринбуржцев.

– Обе команды играли аккуратно, не было ни одного удаления, что редкий случай, по крайней мере, для нашей команды, – приводит пресс-служба "Трактора" слова Крикунова. – У "Трактора" было больше моментов, у нас поменьше. Обе команды играли на результат. В овертайме нам повезло немножко больше. Плюс, у нас очень хорошо сыграл вратарь. Всем ребятам спасибо за хорошую работу.

– Вы довольны игрой Чистова?

– Я думаю, что он может играть сильнее. У него буквально позавчера были похороны отца. Я его отпустил домой. Конечно, он еще не совсем отошел от этого.

 

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=17467

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