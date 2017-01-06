Владимир Крикунов: "Скажут играть "два на два" - будем играть "два на два"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (1:2 Б) отметил настрой игроков и подчеркнул, что поражение по буллитам - это неудача в лотерее.

- Сегодня была совсем другая игра, нежели два дня назад. Сегодня настроились, боролись от самого начала до самого конца, - отметил Крикунов. - Ну а буллиты - это лотерея. Начинали игру в 4 пары защитников, но потом перешли на игру в три пары - травмировался Мегалинский.

- Как относитесь к формату игры "три на три"? Согласны, что это другой вид спорта - различия, как между баскетболом и стритболом?

- У нас три игрока, у них три, все в равных условиях. Скажут играть "два на два" - будем играть "два на два". (Алексей МАКСИМОВ)