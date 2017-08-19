Владимир Крикунов: "Североамериканские тренеры по физической подготовке переоценены"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов в интервю "СЭ" отметил, что отказался от услуг специалиста по физподготовке из Северной Америке, потому что их методы не всегда работают в России. По словам наставника, у Кари Хейккиля в "Нефтехимике" был провал, потому что был плохая подготовка к сезону.

– Продолжим про слухи. Вроде бы, новые владельцы были готовы привезти к вам лучшего тренера по физической подготовке из Канады, но вы отказались.

– Да это не так было. Я не против новых людей в штабе, не против пользоваться самыми современными технологиями. Еще когда работал в сборной, то мы перед Олимпиадой в Турине отправляли ребятам видео, как им играть в тех или иных ситуациях. У нас же не было сборов на две недели. Мы тренировались один день перед играми. Так вот я вам скажу, что эти североамериканские тренеры по физической подготовке переоценены.

– Но работают в России. Всякие "резинки" появились.

– Опять же я не против, но все это, скорее, поддерживает игроков в тонусе, а не дает им базу перед сезоном. Помните, какой провал был у Кари Хейккиля в "Нефтехимике"? А я сразу понял, что так будет.

– Почему?

– Да они на сборах не базу закладывали, а работфали словно в отпуске. Перешагивали барьеры, например. Я как увидел это, сразу все понял. И дошли они с ним до последнего места в турнирной таблице, хотя у "Нефтехимика" никогда такого не было. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Владимира Крикунова