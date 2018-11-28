Владимир Крикунов: "С недоверием относился к Кагарлицкому в меньшинстве"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победы над "Слованом" (3:0).



- Не лучшая наша игра. Немножко хоккей тяжелый. Мы еще не выигрывали 3 раза подряд в этом сезоне. Наконец-то удалось. Хорошо сыграл у нас Еременко. Было несколько моментов, когда он выручил.

- 3 победы кряду, причем вторая подряд всухую.

- Тут и Еременко молодец, и защитники, и фарт определенный. Потому что и штанги были, и шайба за спиной у Еременко оказывалась.

- Вишневский не выходит из запаса. Будет ли у него шанс?

- Мы выигрываем, поэтому и не выходит. Пусть ждет момента.

- Как вам Игумнов в центре второго звена?

- Игумнов нормально вписался. Они же играли с Брюквиным еще в Балашихе, выигрывали кубок, знают друг друга.

- Индрашис выбыл на месяц. Насколько это серьезная потеря?

- Серьезная. Он центральный. Основная ось. Мы поставили этих ребят – посмотрим, насколько их хватит. Чемпионат тяжелый очень. Очень много игр и очень часто они проходят. Все время игры-игры. Конечно, если скамейка совсем короткая… Мы вот уже молодежь подтянули. У нас молодые в пятом звене – на всякий случай. Ну и менять молодых надо. Один матч сыграли – на следующий им нужно давать отдыхать. Закриссон вот-вот подойдет – выкрутимся.

- После паузы на Евротур у вас значительно выросла нейтрализация меньшинства – 85% на этом отрезке. Это связано с тем, что Кагарлицкий и Шипачев теперь регулярно выходят при игре "4 на 5"?

- Они неплохо играют. Кагарлицкий мне все время говорил, что он играл в меньшинстве. Но я как-то с недоверием к этому относился. Вот поставил его, хотя меня просто жизнь заставила. И на самом деле Дима в меньшинстве играет хорошо.

(Игорь Еронко)