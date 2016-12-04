Владимир Крикунов: "С Голышевым непонятная ситуация. Он не может держать клюшку"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского "Динамо" (1:4) рассказал, почему в заявке на было защитника Дмитрия Мегалинского. Специалист также поделился информацией о травме нападающего Анатолия Голышева.

- Мы хотели сыграть получше, чем получилось сегодня, - сказал Крикунов. - В ситуации с первой шайбой, которую мы получили, казалось бы, все четко. Сказали игрокам, что надо делать, но, к сожалению, допустили ошибку и пропустили гол. Потом была вторая такая же нелепая ошибка. "Динамо" и так было сильнее, москвичи создавали моменты. У нас тоже они были, но, к сожалению, мы забросили только оду шайбу. А так ребята старались, выкладывались, но, к сожалению, проиграли.

- Когда Голышев сможет сыграть?

- У него с рукой пока непонятная ситуация, клюшку не может держать. Он получил довольно тяжелую траву и пока никак не может вернуться в строй.

- После предыдущего матча какие выводы были сделаны, в частности с Мегалинским, который не попал в заявку сегодня, и не жалеете что такие меры приходятся принимать, сажая хороших игроков на лавку, учитывая короткую скамейку?

- У нас что хорошие, что плохие. Главное, чтобы они были посвежее. От хорошего до плохого в нашей команде особой разницы нет. Если у них есть немного свежести, движения, тогда более менее нормальная игра. Мегалинский у нас играл все матчи, поэтому и вывели его из состава, а не потому, что он плохо играл. Надо давать ребятам отдыхать, потому что у нас сегодня шестая игра подряд через день. Это сложно. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)