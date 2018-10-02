Владимир Крикунов: "Провели переговоры с "Динамо", все может решиться уже сегодня"

68-летний тренер Владимир Крикунов подтвердил информацию "СЭ" о переговорах с московским "Динамо". По данным "СЭ", в ближайшее время произойдут изменения в тренерском штабе команды. Главным тренером команды будет назначен Крикунов, а нынешний наставник бело-голубых Владимир Воробьев будет переведен на должность ассистента.

– Да, действительно мы переговорили с "Динамо". Все решится, возможно, в течение сегодняшнего дня.

– Воробьев станет вашим ассистентом?

– Я таких подробностей не знаю пока.

Московский клуб имеет текущую серию из четырех поражений подряд, причем в двух последних матчах с "Автомобилистом" и "Динамо" столичный клуб не забросил ни одной шайбы. На данный момент команда с тремя победами и десятью поражениями занимает 10-е место в Западной конференции. (Андрей Сизякин)