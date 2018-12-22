Владимир Крикунов: "При таком календаре игроки могут только деградировать, они не прибавляют в мастерстве"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после гостевой победы над "Амуром"​ со счетом 2:0 раскритиковал календарь регулярного чемпионата КХЛ.

– При таком плотном календаре, при таких перелетах игроки могут только деградировать, они не в могут добавить в мастерстве, – цитирует наставника официальный сайт "Амура". – Им бы чуть-чуть в себя прийти после таких матчей. Сегодня игра была равная, шла до гола. Нам повезло, что мы использовали большинство, забили первыми. Благодарен ребятам за хорошую работу, тем более это третий матч тяжелой выездной серии. Вратарь "Динамо" сработал хорошо, особенно в конце встречи. У "Амура" было достаточно много хороших моментов, но нам повезло больше..

После этой победы "Динамо" набрало 45 очков и укрепилось на шестом месте в Западной конференции.

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