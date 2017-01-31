Владимир Крикунов: "Пожар на стадионе "Уралец" повредил около 15 сидений".

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов подчеркнул, что около 15 сидений сгорело в результате возгорания на арене культурно-развлекательного комплекса "Уралец". Ранее "СЭ" сообщал о том, что на стадионе в Екатеринбурге загорелась трибуна.

Возгорание произошло в фитнес-центре, который находится на территории арены и арендует там площадку.

- Пожар начался в бане или качалке у арендаторов, это произошло уже после нашей тренировки, - приводит ТАСС слова Крикунова. - Мы пришли, думали, что учебная тревога, а она настоящая - там сиденья горят, штук 10 - 15 сгорело. Пожарные уже были там и за несколько минут все потушили. Сегодня вечером у минского "Динамо" должна пройти тренировка. Думаю, что все будет нормально и матч состоится.

Напомним, следующий матч команды в КХЛ запланирован на 1 февраля. В Екатеринбурге подопечные Владимира Крикунова встретятся с минским "Динамо", начало игры - в 17.00 по московскому времени.