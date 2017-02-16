Владимир Крикунов: "Потеряли Мингалеева, у него сотрясение мозга"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после проигранного "Авангарду" (2:3 Б) матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ посетовал на упущенную победу и заявил, что у Дениса Мингалеева – сотрясение мозга. После этого поражения клуб из Екатеринбурга окончательно лишился шансов на попадание в плей-офф, занимая 11-е место с 78 очками. "Авангард" идет на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

– Забили два гола, было удаление у соперника, – сказал Крикунов. – Правда, потеряли Мингалеева, у него сотрясение мозга. Пришлось играть в три правых крайних. Потом перешли на игру в три пятерки. Второй пропущенный гол, конечно, ключевой момент. Проспали игрока, причем сделал это игрок сборной. Жалко, конечно, упускать победу – хотелось сегодня выиграть. Молодым дали поиграть. Голещихин сегодня хорошо сыграл, гол забил. Правда, его не засчитали.

– Команде сегодня была нужна только победа. Почему сегодня не сменили вратаря в концовке?

– Не был уверен, что выиграем вбрасывание.

– В следующем матче в воротах будет стоять Лисутин?

– Нет. Хотя он, в принципе, две хорошие игры провел. Сегодня разве что первая пропущенная шайба.... Но там защитники слабо играли, и игрок команды соперника какую-то лазейку смог отыскать. (Алексей МАКСИМОВ)