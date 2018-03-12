Владимир Крикунов: "Последний сезон в карьере? Посмотрим"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина от магнитогорского "Металлурга" (1:3, 2-4) не подтвердил, что завершившийся сезон стал для него последним. Перед началом сезона 67-летний специалист заявил, что завершит карьеру по его окончании.

– В начале сезона вы говорили, что нынешний сезон у вас будет завершающим в карьере. Это действительно так?

– Ну, посмотрим сейчас. (Пресс-служба "Металлурга")