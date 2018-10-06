Владимир Крикунов: "После пяти поражений подряд отступать было некуда"

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов после победы над "Нефтехимиком" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его игроки с самого начала старались не допускать ошибок и сыграли аккуратно.

– После пяти поражений подряд отступать было некуда, и ребята настроились. Бились, боролись с самого начала, старались правильно сыграть, не допускать ошибок. Аккуратно сыграли. Все молодцы и заслуживают отличной оценки.

– "Динамо" впервые в сезоне сыграло на ноль. С чем связано?

– Мы такого акцента не делали. "Динамо" и в выездной серии сыграло 0:1 с "Автомобилистом", 0:1 с "Трактором". Не так много пропускают. Забили сейчас два гола, третий в концовке.

– Вам нравится игра команды в большинстве? Звено Шипачева играет очень красиво, но это не всегда заканчивается голами.

– Так они не всегда забивают. В моменте с первым голом Шипачев все здорово сделал, обманул вратаря. В хоккее вся игра на этом и построена. Кто кого обманет.

– С Игорем Макаровым какая ситуация?

– Я еще не знаю. Пока разговариваем.

– Оскар Бартулис может подписать просмотровый контракт с "Динамо"?

– Да, мы его будем просматривать.

– Что с Евгением Мозером?

– Он выбыл на десять дней. (Елена Григорьевская)