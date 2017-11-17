Владимир Крикунов: "После двух пропущенных голов началась небольшая паника"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы над "Северсталью" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечным было легче проводить эту встречу из-за ранних голов.

– Нам повезло в начале матча, когда мы забили первый гол, – цитирует официальный сайт "Северстали" Крикунова. – И стало играть немного полегче. Затем второй гол, вратарь, возможно, немножко перегорел у хозяев. А в третьем периоде, ведя в четыре шайбы успокоились, хотя мы предупредили, что играть надо до конца. Хоккей такая игра, где один период – это очень много. В одно ухо влетело, в другое вылетело. И мы сразу получили два гола. Началась небольшая паника, суета. Пришлось даже перейти на игру в три звена. Слава Богу, что так и закончили. Использовали еще большинство и довели игру до победы. Коварж у нас сыграл хорошо.