18:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Крикунов: "После четырех поражений "Автомобилисту" некуда было отступать"

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Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (1:0) отметил, что команда хорошо настроилась на игру и боролась до конца. По словам специалиста, уверенно на последнем рубеже сыграл голкипер Владимир Сохатский

– После 4 поражений нам было некуда отступать, – приводит пресс-служба "Югры" слова Крикунова. – Ребята хорошо настроились и боролись от начала до конца. Моментов у противника было много, но Владимир Сохатский сыграл очень хорошо. У нас были еще возможности забить, но не удалось. Может быть, поэтому игра и была такой напряженной. Обе команды старались.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1885

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