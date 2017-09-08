Владимир Крикунов: "После 5:1 у "Автомобилиста" появился кураж"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после разгрома "Амура" в матче регулярного чемпионата КХЛ (8:1) отметил волевые качества хоккеистов. Также специалист подчеркнул, что его подопечные налаживают игровые связи и притираются друг к другу.

- Мы много сил и эмоций оставили на матче с "Ак Барсом", поэтому начинали тяжело, - сказал Крикунов. - Потом собрались и начали потихоньку подниматься, забили два гола в большинстве. Легионеры у нас забивают при игре 5 на 5, наши хоккеисты забивают в большинстве. После счета 5:1 уже кураж появился, играть стало легко. Поэтому мы вратаря заменили, дали Коваржа отдохнуть. Молодцы ребята, сумели собраться и стали играть, как надо.

- 9 из 12, довольны результатом домашней серии?

- В принципе, да. Причем, не только результатами, а тем, что притираются ребята. (Алексей МАКСИМОВ)