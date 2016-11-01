Владимир Крикунов: "Попадание в плей-офф КХЛ остается целью "Автомобилиста"

Новый главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов подчеркнул, что быстро достиг договоренности с клубом. Специалист, сменивший на этой должности Андрея Разина, отметил, что руководство еще не ставило перед ним конкретных задач на сезон.

- Расскажите о том, как шли переговоры с "Автомобилистом".

- Договорились мы быстро. Вчера вечером мне позвонил директор клуба, мы переговорили, и я попросил пару часов, чтобы подумать. Через пару часов созвонились, все решили и вчера я вылетел в Екатеринбург.

- Какие задачи перед вами поставило руководство?

- Конкретных задач пока нет. Нужно разобраться с командой. А цель попадание в плей-офф, само собой, остается.

- Расскажите о своих ближайших планах. Когда приступите к работе и проведете командное собрание?

- Я уже приступил к своим обязанностям и познакомился с командой. Только что у нас завершилась тренировка. Сказал ребятам: давайте работать, будем двигаться вперед. Сейчас в команде нормальное настроение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)