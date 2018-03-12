Владимир Крикунов: "Плей-офф у "Автомобилиста" не получился"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина от магнитогорского "Металлурга" (1:3, 2-4) подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных.

– Скажу по сегодняшнему матчу – не в чем упрекнуть ребят, – приводит пресс-служба "Магнитки" слова Крикунова. – Они делали все, что могли. Но, к сожалению, одного гола мало для того, чтобы выиграть у "Металлурга". И подкосило нас – потеряли двух игроков: Коваржа и Крикунова. Один заболел, у второго спину свело на раскатке. В целом – молодцы ребята! Бились всю серию, старались в каждом матче. Но немного подвела реализация численного большинства, и маловато забивали мы. Один-два гола. В целом полтора гола за матч. Этого мало.

– Вы уже сказали про Коваржа. Довольны игрой Сохатского?

– В принципе он нормально сыграл, к нему претензий нет вообще. Гол, который Мозякин забивал – так он первый бросок отбил, а второй – это работа защитников, они должны были его убирать.

– В резерве был еще нападающий Дмитрий Пестунов. Почему он не сыграл?

– Ну эти ребята сейчас посильнее.

– Как оцените весь сезон в целом?

– Неплохо. Мы заняли четвертое место в регулярном чемпионате, по забитым шайбам мы были первыми в конференции. Неплохо играли. Но плей-офф не совсем получился.